Davydenko bate Robredo e vai à decisão em Paris O russo Nikolay Davydenko ratificou a condição de principal estrela do Masters Series de Paris e se classificou neste sábado para a decisão do torneio, o último da temporada antes da Masters Cup de Xangai, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por 2 a 1 (6/3, 5/7 e 6/2), em 1 hora e 56 minutos de jogo. A decisão de Paris é a sétima do ano para Davydenko, mas a primeira de um Masters Series. Neste ano, ele já foi campeão em Sopot, na Croácia, Pörtschach, na Áustria, New Haven e Moscou, e vice em Estoril e Bastad, na Suíça. Em Masters Series, seu melhor resultado era a chegada às quartas-de-final em Hamburgo, no saibro. A partida deste sábado foi muito equilibrada, mas Davydenko soube aproveitar melhor as chances para vencer e foi superior no terceiro set, quando não permitiu nenhuma vez ao adversário a chance de quebrar seu saque. Foi a primeira partida em que Paris em que o russo acabou perdendo um set - vencera todos os jogos anteriores por 2 a 0. Na decisão, Davydenko enfrenta o vencedor do duelo entre o eslovaco Dominik Hrbaty e o alemão Tommy Haas, que precisa ser campeão para tomar de James Blake a última vaga disponível na Masters Cup.