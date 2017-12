Davydenko e Pavel fazem a final em Pörtschach O russo Nikolay Dadydenko e o romeno Andrei Pavel se classificaram nesta sexta-feira para a final do torneio de Pörtschach, na Áustria, última das competições no saibro em preparação para Roland Garros, que começa no domingo. Davydenko não teve dificuldade para passar, em 1 hora e 8 minutos, pelo checo Jiri Novak, em dois sets: 6/2 e 6/2. "Quero tentar encurtar minhas partidas o máximo possível", declarou o russo, sexto cabeça-e-chave em Roland Garros - estréia contra o norte-americano Vincent Spadea, e pode pegar o brasileiro Flávio Saretta na segunda rodada. Mesmo assim, o adversário de Davydenko chegará mais descansado à decisão deste sábado: Pavel não precisou jogar, pois seu adversário, o peruano Luis Horna, que desistiu da partida alegando dores nas costas, depois de vencer duas partidas na quinta-feira. Pavel, que superou Marcos Daniel na segunda rodada do torneio austríaco, estréia em Roland Garros contra o francês Sebastien Grosjean. Horna está escalado para enfrentar o sérvio Novak Djokovic.