Davydenko e Robredo fazem decisão em Bastad, na Suécia O russo Nikolay Dadyndenko e o espanhol Tommy Robredo se classificaram para a final do torneio de Bastad, na Suécia, disputado em quadras de saibro. Neste sábado, Robredo venceu o finlandês Jarkko Nieminem por 2 a 1 (3/6, 6/2 e 6/4), enquanto Davydenko teve mais facilidade diante do argentino Agustin Calleri: 6/3 e 6/3. "O primeiro set foi perfeito, pude controlar o jogo e contar com os erros que ele cometeu", festejou Davydenko, número 6 do mundo - duas posições acima do espanhol no ranking de entradas. Ele nunca havia passado das quartas-de-final da competição. Duelo europeu na Suíça No torneio de Gstaad, na Suíça, a decisão será entre o espanhol Feliciano López e o francês Richard Gasquet. López derrotou o croata Marin Cilic por 2 a 1 (7/6 (7/2), 6/7 (5/7) e 6/3, enquanto Gasquet superou o alemão Philipp Kohlschreiber, também em três sets (6/1, 1/6 e 6/2).