Davydenko e Robredo vencem e fazem semifinal em Paris O russo Nikolay Davydenko e o espanhol Tommy Robredo, os dois tenistas já classificados para a Masters Cup de Xangai que disputam o Masters Series de Paris, farão nesta sábado uma das semifinais do torneio, o último da temporada na segunda principal série do circuito masculino. Davydenko, cabeça-de-chave número 4 do torneio, eliminou o croata Mario Ancic com um duplo 6/3, em 1 hora e 23 minutos, enquanto Robredo, sexto pré-classificado, suou bem mais para derrotar o finlandês Jarkko Nieminem por 2 a 1 (6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 6/4) - foram 2 horas e 44 minutos de jogo. A outra semifinal terá os vencedores dos confrontos que serão realizados na seqüência: o checo Tomas Berdych enfrenta o eslovaco Dominik Hrbaty, enquanto o alemão Tommy Haas pega o russo Marat Safin, que busca seu quarto título no torneio.