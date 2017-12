Davydenko elimina Gaudio e pega Nalbandian nas quartas Nikolay Davydenko, sexto do mundo, eliminou, neste domingo, o argentino Gastón Gaudio do Aberto da França, em Roland Garros. O russo venceu a partida por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3. Gaudio, que já foi campeão do Grand Slam francês em 2004, era um dos favoritos ao título. Porém, Davydenko, que está a uma vitória de igualar sua melhor campanha - uma semifinal no ano passado - pôs fim ao sonho do bicampeonato do argentino. O próximo adversário do russo será outro argentino, David Nalbandian (número 3 do mundo), que venceu o compatriota Martín Vassallo Arguello, por 3 sets a 0 com um triplo 6/4.