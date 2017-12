Davydenko, Gonzalez e Murray vencem na Alemanha Pela primeira rodada do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, evento que distribui mais de 2 milhões de euros em prêmios, o tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, derrotou o chileno Nicolas Massu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já o chileno Fernando Gonzalez levou a melhor sobre o russo Dmitry Tursonov. Ele venceu por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e avançou à próxima fase. O inglês Andy Murray também garantiu classificação ao passar com tranqüilidade pelo francês Gael Monfils por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Em outro jogo, o alemão Nicolas Kiefer, cabeça-de-chave número nove do Masters, derrotou o austríaco Jürgen Melzer por 2 a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Também por 2 a 1, o italiano Andreas Seppi passou pelo suíço Stanislas Wawrinka, parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/1. Com facilidade, o francês Gilles Simon venceu o inglês Greg Rusedski por 2 a 0, com duplos 6/1. Também por 2 a 0, o peruano Luis Horna foi derrotado pelo bielo-russo Max Mirnyi, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. O eslovaco Dominik Hrbaty não encontrou dificuldades para passar pelo alemão Florian Mayer por 2 a 0 (6/4 e 6/2). Já o belga Xavier Malisse abandonou o jogo contra o argentino Juan Monaco quando perdia o segundo set por 2 a 0 - ele já havia sido derrotado no primeiro pro 6/3.