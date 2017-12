Davydenko passa por compatriota e avança em Moscou O russo Nikolay Davydenko teve um pouco mais de trabalho do que na estréia - quando aplicou um duplo 6/0 no checo Jiri Vanek, em apenas 37 minutos -, mas conseguiu a classificação às quartas-de-final do ATP de Moscou, na Rússia. Nesta quarta-feira, o cabeça-de-chave número 1 do torneio derrotou o compatriota Teimuraz Gabashvili por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. O jogo teve a duração de uma hora e 15 minutos e Davydenko ressaltou que teve que se esforçar muito para bater Gabashvili, especialmente no primeiro set. "Tive que estar muito atento e correr no primeiro set", afirmou o quinto colocado do ranking mundial de Entradas da ATP. Ainda pela primeira rodada do torneio russo, o francês Fabrice Santoro (cabeça-de-chave número 7) eliminou o sul-africano Wesley Moodie por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, o sérvio Janko Tipsarevic ganhou do francês Paul-Henri Mathieu (oitavo pré-classificado) também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4 - e o bielo-russo Max Mirnyi derrotou o norte-americano Kevin Kim por 6/0 e abandono.