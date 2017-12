Davydenko passa por Safin e é campeão em Moscou O russo Nikolay Davydenko venceu seu compatriota Marat Safin por 2 a 1 (6/4, 5/7 e 6/4) e conquistou neste domingo o título do Torneio de Moscou, a principal competição disputada no país. Foi sua quarta conquista na temporada e a nona na carreira, além da segunda vitória em quatro confrontos contra o ex-número 1. "Fico muito contente por essa vitória em casa. Havia perdido meus últimos dois jogos em quadra sintética para Marat, mas desta vez estava mais forte", disse, após 2h19min de partida. Davydenko praticamente definiu o jogo ao abrir 3 a 0 no terceiro set. "Poderia ter vencido se tivesse começado melhor", lamentou Safin, que não consegue um título desde janeiro do ano passado, quando venceu o Aberto da Austrália. Com a conquista, Davydenko ficou ainda mais perto de alcançar um lugar no Masters Cup, que reunirá os oito melhores da temporada Xangai, na China, em novembro. O russo, de 25 anos, ocupa o quinto lugar tanto no ranking de entradas quanto na Corrida dos Campeões.