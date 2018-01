Davydenko se classifica às semifinais do Torneio de Bastad Pelas quartas-de-final do Torneio de Tênis de Bastad, evento que conta pontos para o ranking da ATP e distribui mais de 420 mil euros em prêmios, o tenista russo Nikolay Davydenko, número cinco do mundo, derrotou o chileno Nicolás Massu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nas semifinais, Davydenko vai enfrentar o argentino Agustín Calleri, que nesta sexta passou pelo sueco Robin Soderling por duplos 6/4. Em outro jogo, o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número dois da competição, derrotou o russo Evgeni Korolev por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. Robredo vai enfrentar na próxima fase o finlandês Jarkkp Nieminen, que eliminou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Os jogos pelas semifinais acontecerão neste sábado.