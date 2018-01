Davydenko se classifica no Torneio de Tênis de New Haven Pelas oitavas-de-final do Torneio de New Haven, evento que serve de preparação para o US Open e distribui US$ 675 mil em prêmios, o tenista russo Nikolay Davydenko, número sete do mundo, não teve problemas para passar pelo tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em pouco mais de uma hora de jogo. Nas quartas-de-final, Davydenko vai enfrentar o belga Oliver Rochus, cabeça-de-chave oito, que nesta quarta-feira eliminou o francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h11 de duelo. Também por 2 a 0, o argentino Jun Ignacio Chela passou pelo seu compatriota José Acasuso, cabeça-de-chave seis, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. Já o espanhol Fernando Verdasco abandonou o confronto contra o austríaco Jurgen Melzer quando perdia o segundo set por 4 a 1 - Melzer já havia vencido o primeiro por 6/4.