Davydenko vence Chela no primeiro duelo da final da Davis A Rússia saiu na frente da Argentina no primeiro jogo da decisão da Copa Davis de Tênis. Nesta sexta-feira, Nikolay Davydenko, número três do mundo, derrotou por 3 sets a 1 o argentino Juan Ignacio Chela, número 33 da ATP. A partida, disputada em piso de carpete, foi realizada no Pavilhão Olímpico de Moscou. Apoiado pela torcida, Davydenko começou melhor e com tranqüilidade quebrou os serviços de Chela, fazendo 6/1. No segundo set, o tenista russo manteve o mesmo ritmo, impôs o seu saque e fez 6/2. Os russos que estavam na arquibancada já festejavam a vitória, quando Chela conseguiu se superar e marcou 7/5 no terceiro set. Mesmo apoiado pelo ex-jogador Diego Maradona, que acompanhado por sua família vestiu a camisa da seleção argentina e pulou como uma criança na arquibancada, Chela não conseguiu resistir e foi derrotado no quarto set por 6/4. Ao todo, o duelo entre os tenistas teve 3h05 de duração. Foi a primeira vitória de Davydenko sobre Chela em seis jogos disputados. Em toda a história da Davis, Rússia, que busca o seu segundo título (o país já foi campeão em 2002), e Argentina, que tenta o seu primeiro troféu, se enfrentaram por três vezes - os russos venceram duas.