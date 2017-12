Davydenko vence finlandês e vai às quartas em Hamburgo O tenista russo Nikolay Davydenko não teve trabalho para derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3 -, nesta quinta-feira, e avançou às quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, o quinto desta série na temporada. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o russo jogará agora contra o croata Mario Ancic, que mais cedo bateu o norte-americano James Blake. Em outros jogos do dia, o espanhol Tommy Robredo ganhou do francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3 -, o argentino Jose Acasuso eliminou o francês Sebastien Grosjean por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/4 - e o espanhol Fernando Verdasco passou pelo chileno Fernando González por 2 a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.