Davydenko vence na Áustria e vai animado a Roland Garros O russo Nikolay Dadydenko conquistou neste sábado o sexto título de sua carreira, em Pörtschach, na Áustria, ao derrotar na final o romeno Andrei Pavel por 2 a 0 (6/0 e 6/3), em exatos 62 minutos. "Estou com bom pressentimento", disse o russo, em referência a suas chances em Roland Garros - ele estréia contra o norte-americano Vincent Spadea e pode enfrentar o brasileiro Flávio Saretta, se ambos chegarem à segunda rodada. Davydenko não teme nem mesmo uma leve lesão no tornozelo sofrida nas semifinais, vitória sobre o checo Jiri Novak. "Não é nada demais, só sinto um pouco de dor", afirmou o russo. Peer vence em Istambul A israelense Shahar Peer, de 19 anos, surpreendeu a russa Anastasia Myskina, campeã de Roland Garros em 2004, e conquistou neste sábado o título do Torneio de Istambul, na Turquia, com uma vitória por 2 a 1 (1/6, 6/3, 7/6 (7/3)). É o terceiro título de Peer neste ano - ela ganhou também em Pattaya, na Tailândia, e Praga. Em Roland Garros, ela estréia contra a ucraniana Olga Savchuk, enquanto Myskina pega Sania Mirza, da Índia.