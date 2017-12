Davydenko vence na estréia do ATP de São Petersburgo O tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, confirmou o seu favoritismo e derrotou com tranqüilidade nesta terça-feira o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, pela primeira rodada do Torneio de Tênis de São Petersburgo, competição que distribui cerca de US$ 1 milhão em prêmios. Primeiro pré-classificado da competição, Davydenko precisou de pouco mais de uma hora para confirmar a vitória. Agora, ele vai enfrentar nas oitavas-de-final o sul-africano Wesley Moodie. Cabeça-de-chave dois, o espanhol Tommy Robredo, atual número oito do mundo, decepcionou e foi eliminado pelo australiano Wayne Arthurs por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Nas oitavas, Arthurs enfrentará o checo Jan Hernych. Em outro duelo, o croata Mario Ancic eliminou o norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Também por 2 a 0, o romeno Andrei Pavel passou pelo croata Marin Cilic, parciais de 6/4 e 7/5. Já o sueco Thomas Johansson precisou de três sets para derrotar o canadense Frank Dancevic, parciais de 6/0, 6/7 (3/7) e 6/3.