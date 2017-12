Davydenko vence Robredo pela chave ouro da Masters Cup O tenista russo Nikolay Davydenko, número três do mundo, derrotou nesta segunda-feira o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, pela primeira rodada da chave ouro da Masters Cup de Xangai, competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e distribui quase US$ 4,5 milhões em prêmios. Ambos os tenistas demonstraram equilíbrio e o primeiro set só foi decidido no tie-break. Robredo acabou errando e Davydenko levou a melhor: 7/6 (10/8). No segundo, o espanhol quebrou o serviço do rival e fez 6/3, empatando a série. Já no terceiro, Robredo cansou e o russo não teve problemas para fechar o jogo em 6/1, em pouco mais de 2h20 de duelo. Com este resultado, Davydenko, que já conquistou cinco títulos na temporada, assumiu a liderança da chave ouro ao lado do norte-americano James Blake, que também nesta segunda derrotou o espanhol Rafael Nadal por 2 a 0. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais da competição. Na próxima quarta, Davydenko enfrentará Blake, enquanto os espanhóis Nadal e Robredo duelarão para saber quem continuará com chances de avançar à próxima fase.