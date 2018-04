Dayron Robles avança no Mundial, mas sente contusão

Uma das maiores estrelas do Mundial de Atletismo de Berlim, o cubano Dayron Robles ainda não sabe se terá condições de continuar na competição. Após passar pelas eliminatórias dos 110 metros com barreiras nesta quarta-feira, ele revelou que está sentindo uma contusão na perna esquerda que pode tirá-lo da semifinal da prova, marcada para quinta.

Atual recordista mundial (12s87) e campeão olímpico dos 110 metros com barreiras, Robles chegou a Berlim como favorito ao título mundial. Mas enfrentou dificuldades para se classificar nas eliminatórias da prova, realizadas nesta quarta-feira, quando conseguiu apenas o terceiro lugar na sua bateria, com o tempo de 13s67. O problema, segundo ele, é a lesão muscular.

"Estou com uma lesão na perna de ataque (esquerda). Está bastante dolorido. Mas vou trabalhar forte fisicamente e com meu médico para correr", avisou Robles, admitindo a dúvida sobre sua participação na sequência do Mundial de Berlim. "Vou fazer o possível para estar nas semifinais, mas sempre que há uma contusão é importante preservar o ser humano."

As semifinais dos 110 metros com barreiras estão marcadas para acontecer na quinta-feira, a partir das 13h15 (horário de Brasília). E a final da prova será no mesmo dia, duas horas e meia depois.