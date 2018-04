De Bruijn é bi nos 50m; Delaroli é 8ª A veterana nadadora holandesa Inge de Bruijn, 31 anos, conquistou neste sábado o bicampeonato olímpico na prova dos 50 metros, livre. Na prova mais rápida da natação, disputava no início da tarde, De Bruijn cravou o tempo de 24s58. Há quatro anos, em Sydney, ela também foi medalha de ouro. A medalha de prata ficou com a francesa Malia Metella, que marcou o tempo de 24s.89 e o bronze foi para a australiana Lisbeth Lenton, que fez o tempo de 24s91. Com o tempo de 25s20, a nadadora brasileira Flávia Delaroli terminou a prova em oitavo lugar. Apesar de ficar longe do pódio, a brasileira comemorou o fato de estar pela primeira vez numa final olímpica e encerrar uma campanha inédita para a natação feminina do Brasil. As meninas brasileiras chegaram a três finais, contra duas finais do masculino. Além dos 50 metros, as nadadoras do Brasil foram às finais nos 400m medley com, Joanna Maranhão (5º lugar) e revezamento 4 x 200 (7º).