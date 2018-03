De Descalvado a Pequim, a saga de Reinaldo Colucci

Em 1999, Reinaldo Colucci era um menino de 13 anos que morava em Descalvado, cidade de 30 mil habitantes do interior de São Paulo e cujo maior sonho era conseguir um bom resultado como nadador. Olimpíada era algo que não passava por sua cabeça, e assim seria até hoje, não fosse o encontro com o técnico Antônio Carlos do Amaral, o Cali, que mudou seu destino. Reinaldo é, por enquanto, o único triatleta garantido nos Jogos de Pequim entre os homens. Juraci Moreira ainda disputa vaga e Mariana Ohata representará o País no feminino. Colucci, de 22 anos, encarna com perfeição o perfil dos novos triatletas brasileiros, a primeira geração a ser iniciada no esporte na infância. ''Foi em 1999. Eu fazia natação mas, como era magrinho, não conseguia resultados'', conta o triatleta. ''Então o meu técnico, o Cali, que era o treinador da Carla Moreno, sugeriu que eu tentasse o triatlo. De cara senti que tinha achado o meu esporte.'' Cali morava em São Carlos e ia para Descalvado apenas duas vezes por semana, quando passava a Colucci tudo o que ele deveria fazer nos treinos. Mesmo sem muito acompanhamento, os resultados do garoto começaram a aparecer. ''Foi quando concluímos que, para progredir, seria preciso sair de Descalvado'', lembra o triatleta. Com 15 anos, Colucci encarou a aventura de morar sozinho e fazer do esporte uma profissão. ''Dividia o apartamento com um sobrinho do Cali que se mudou para São Carlos para estudar. De repente eu tive de aprender a me virar sozinho.'' A fase, segundo o triatleta, rendeu várias histórias de experiências desastrosas com o fogão e o ferro de passar roupas. ''Certa vez tentei fazer um bolo que ficou parecendo um pudim. Comi com colher.'' Mas nem tudo era diversão. De família humilde, Colucci tinha dificuldade para se manter. ''Muitas vezes o Cali ou outras pessoas me emprestavam o dinheiro do aluguel e das inscrições das competições. Eu reembolsava tudo com as minhas premiações.'' Porém, com bons resultados, Colucci conseguiu chamar a atenção de patrocinadores, que passaram a apoiar a jovem promessa. Os tempos de falta de dinheiro para o aluguel logo ficaram para trás, mas o progresso, ironicamente, levou o triatleta à única lesão de sua carreira, em um momento importante de sua trajetória. ''Em 2006 sofri uma contusão no tornozelo. Tive de parar para o problema não virar fratura por estresse e perdi as seletivas para o Pan'', lamenta. Colucci só voltou a competir em 2007, em desvantagem em relação aos outros triatletas que já haviam somado pontos no ranking olímpico em 2006. ''Mas felizmente consegui bons resultados logo de cara até que no começo do ano consegui garantir a vaga para Pequim.'' Com lugar na delegação brasileira, o triatleta fará treino em altitude, na Suíça, em julho, para, na seqüência, seguir para a Coréia do Sul, local da aclimatação dos triatletas para a Olimpíada. Cali deve acompanhá-lo e Colucci garante: se for preciso, pilota um fogão com destreza e cuida da casa sozinho. QUEM É ELE Nome: Reinaldo Colucci Data de nascimento: 29/10/85 Local: Descalvado (SP) Altura e peso: 1,90 m e 72 kg Principais resultados em 2008: Campeão Ironman Cristal Pucon 70.3 (Chile); 6.º lugar na Copa do Mundo ITU (África do Sul) e 11.º lugar na Copa do Mundo ITU (Coréia do Sul)