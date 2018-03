De La Hoya e Trinidad anunciam retorno O boxeador porto-riquenho Felix Trinidad e o norte-americano Oscar De La Hoya, ambos de 31 anos, anunciaram nesta terça-feira que vão retornar ao boxe. Trinidad, que não luta há dois anos, esteve presente, em Nova York, durante a entrevista promocional para o duelo entre os pesos pesados porto-riquenhos John Ruiz e Fres Oquendo, dia 17 de abril, no Madison Square Garden. ?Muita gente me disse que sou importante para o boxe. Pois então aqui estou eu de volta?, afirmou o ex-campeão dos meio-médios, que planeja desafiar o norte-americano Shane Mosley, em junho, pelo cinturão dos médios-ligeiros. De La Hoya, que fez seu último combate em setembro do ano passado, afirmou que volta ao ringue dia 5 de junho para tentar o título mundial dos médios diante do alemão Felix Sturm, em Las Vegas. Caso vença, o Golden Boy (Menino de Ouro) enfrentará dia 18 de setembro o norte-americano Bernard Hopkins. ?Estou pronto para fazer história?, disse o pugilista, que já conquistou cinco títulos em categorias de peso diferentes.