De La Hoya é "zebra" contra Hopkins Pela primeira vez em 12 anos de carreira profissional o norte-americano Oscar De La Hoya, de 31 anos, subirá ao ringue como ?zebra?. Será sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, quando o Golden Boy enfrentará o compatriota Bernard Hopkins, de 39 anos, favorito nas apostas 2 por 1. Estará em jogo o título de campeão unificado dos pesos médios. De La Hoya é o campeão pela Organização Mundial de Boxe (OMB), enquanto Hopkins ostenta os títulos do Conselho Mundial de Boxe (CMB), Associação Mundial de Boxe (AMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB). Hopkins está invicto desde 1993, quando perdeu para Roy Jones Jr.. Ele é o recordista de defesas de título entre os pesos médios: 19 vezes. Superando a marca do lendário Carlos Monzón. De La Hoya venceu seu último combate, em junho diante do alemão Felix Sturm, por pontos, mas foi bastante criticado pela fraca atuação. Para o combate de sábado, o Golden Boy, que foi campeão olímpico em Barcelona/92, tem garantido US$ 30 milhões, enquanto Hopkins pode faturar até US$ 20 milhões. ?Vou acabar com as dúvidas com um convincente nocaute?, afirmou De La Hoya, que soma 37 vitórias (29 nocautes) e três derrotas. Ele já foi campeão dos superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médios, médios-ligeiros e médios. Hopkins, que sempre lutou entre os médios, acumula 44 vitórias (31 nocautes), um empate e uma derrota. ?Vou mandá-lo (De La Hoya) para a aposentadoria.?