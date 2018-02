De La Hoya encara Sturm de olho em Hopkins O boxeador norte-americano Oscar De La Hoya, de 31 anos, busca, neste sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, o oitavo título mundial em seis categorias. O Golden Boy, que soma 36 vitórias e três derrotas, terá pela frente o alemão Felix Sturm, de 25 anos, invicto em 20 combates (nove nocautes), dono do cinturão dos médios da Organização Mundial de Boxe. De La Hoya, medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona-1992, já foi campeão entre os superpenas, leves, meio-médios-ligeiros e médios-ligeiros. O fato da carreira de Sturm ter sido construída na Europa o torna um desconhecido do público e imprensa norte-americana. Na bolsa de apostas, De La Hoya - que não luta desde 13 de setembro, quando perdeu para o compatriota Shane Mosley - é o favorito: 12 por 1. Caso derrote Sturm, De La Hoya terá como adversário o norte-americano Bernard Hopkins, dia 18 de setembro. Hopkins é o campeão dos médios pelo Conselho Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe. Ele luta na preliminar de De La Hoya x Sturm contra Robert Allen. Hopkins, de 39 anos, soma 43 vitórias, dois empates e uma derrota. Allen, de 34 anos, acumula 36 vitórias e quatro derrotas. Esta será a 18ª defesa de título de Hopkins, recorde da categoria.