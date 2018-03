De La Hoya pega Campas de olho em Mosley O norte-americano peso médio-ligeiro Oscar De La Hoya, de 31 anos, defende seus cinturões do Conselho Mundial de Boxe e da Associação Mundial de Boxe, neste sábado, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas, diante do mexicano Yori Boy Campas, de 32 anos. O combate está sendo analisado pelos críticos como uma preparação para De La Hoya, que tem revanche marcada para 13 de setembro contra Shane Mosley, um dos lutadores que conseguiram derrotar o Golden Boy. O outro foi o porto-riquenho Felix Trinidad. Além de ser testado em cima do ringue, De La Hoya também terá testado seu carisma. A carreira de Campas, de 32 anos, está em declínio. Os especialistas acreditam que o desafiante só tenha mantido a garra, que o ajudou a conquistar 80 vitórias (68 por nocaute). Ele só perdeu cinco lutas. Os organizadores esperam que o carisma de De La Hoya ajude a vender grande parte dos quase 15 mil ingressos colocados à venda, ao valor entre US$ 100 e US$ 600. Nos Estados Unidos, o duelo poderá ser visto pelo sistema pay-per-view, ao custo de US$ 50. No Brasil, não haverá transmissão. ?Podem ter certeza de que valerá a pena?, afirmou o campeão olímpico de 1992, que é o favorito na bolsa de apostas 25 por 1. ? Prometo buscar o nocaute desde o início.? Para Campas, vencer De La Hoya será a maior conquista da carreira. ?Confio em minha pegada e resistência.? Outros destaques da noitada: Erik Morales x Bobby Boy Velárdez e Jorge Arce x Melchor Cob Castro.