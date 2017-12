De La Hoya tenta ressurgir no boxe O norte-americano Oscar De La Hoya tem neste sábado a grande oportunidade de ressurgir no boxe. Ele enfrenta o espanhol Javier Castillejo, campeão mundial dos supermédios do Conselho Mundial, em Las Vegas. Em Nova York, a juíza Miriam Cedarbaum decidiu que o americano Hasim Rahman, campeão mundial dos pesados, não poderá voltar a lutar antes de conceder revanche ao inglês Lennox Lewis.