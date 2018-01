De La Hoya vai empresariar Kelson O boxeador brasileiro Kelson Pinto assinou contrato com a Golden Boy Promotions, empresa do astro Oscar De La Hoya, campeão mundial dos médios-ligeiros, versão Conselho Mundial e Associação Mundial de Boxe. Kelson, que soma 16 vitórias (15 nocautes), luta nesta quinta-feira, em El Paso, no Texas, contra Richard Savage. ?Acho que com uma vitória nesta luta Kelson assumirá o primeiro lugar no ranking da Organização Mundial de Boxe (OMB)?, afirmou De La Hoya, que completou 30 anos dia 4. De La Hoya afirmou que pretende colocar Kelson diante do ex-campeão mundial Angel Manfredy, em julho. ?Ele (Kelson) me disse que quer enfrentar Demarcus Corley (campeão da OMB) ainda este ano.? Além das funções de empresário, De La Hoya segue sa carreira de pugilista. O Golden Boy tem luta marcada para 3 de maio, em Las Vegas, contra Yory Boy Campas.