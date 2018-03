De La Hoya vence Campas no 7º assalto O norte-americano Oscar De La Hoya manteve os cinturões do peso médio-ligeiro do Conselho e da Associação Mundial de Boxe, ao derrotar na madrugada deste domingo, em Las Vegas, o mexicano Yori Boy Campas, que abandonou no 7º assalto. Aos 31 anos, o ?Golden Boy? se prepara para enfrentar no dia 13 de setembro o também norte-americano Shane Mosley, um dos dois pugilistas que já o venceram - o outro foi o porto-riquenho Felix Trinidad. De La Hoya dominou completamente a combate: deu 264 golpes contra 75 de Campas. Depois de tanto castigo, o mexicano abandonou a luta aos 2 minutos e 54 segundos do 7º assalto. Com isso, o norte-americano aumentou seu cartel para 36 vitórias (29 por nocaute) e apenas 2 derrotas. O Golden Boy ganhou uma bolsa de US$ 11 milhões.