De La Hoya vence chega a 5º título O pugilista norte-americano Oscar de la Hoya conquistou o título mundial do médio-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB), ao derrotar por pontos, o espanhol Javier Castillejo. A luta foi realizada na noite deste sàbado, em Las Vegas (EUA). Com essa vitória, De La Hoya se iguala a ?Sugar? Ray Leonard e Thomas Hearns - únicos a conquistar cinco títulos em categorias diferentes. ?Estou excitado por voltar ao topo do mundo. Me sinto como um incêndio em floresta; nada vai me apagar?, disse o lutador, que planeja duas lutas revanche: contra Féliz Trinidad (Porto Rico) e ?Sugar?Shane Mosley (EUA).