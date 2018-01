De La Hoya x Mosley: 975 mil assinaturas A vitória do norte-americano Shane Mosley sobre o compatriota Oscar De La Hoya, sábado, em Las Vegas, pelo título mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial e da Associação Mundial de Boxe, vendeu 975 mil assinaturas no sistema pay-per-view: 600 mil pelo cabo e 375 mil pelo satélite. Com isso, foram arrecadados US$ 50,2 milhões. Os pugilistas foram os mais beneficiados. De La Hoya, apesar da derrota, ganhou cerca de US$ 23,5 milhões, enquanto Mosley ficou com US$ 9,5 milhões, além dos US$ 500 mil de bônus, oferecidos pelo próprio De La Hoya. De La Hoya x Mosley II supera o primeiro desafio, que vendeu 588 mil assinaturas, em junho de 2000, também com vitória de Mosley. O combate entre não pesos pesados que mais vendeu no sistema pay-per-view foi De La Hoya x Trinidad, de 1999, com 1,4 milhão. O recorde de todos os tempos pertence a Lennox Lewis x Mike Tyson, do ano passado, com 2 milhões de assinaturas.