De olho na Olimpíada, seleção masculina de handebol pega Dinamarca neste sábado

A seleção brasileira masculina de handebol fará neste sábado o primeiro dos dois amistosos contra a Dinamarca, na última parte da preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. A partida acontecerá em Kolding, às 15h30 (de Brasília). O segundo jogo está marcado para a próxima quarta-feira.

"É um bom teste contra uma forte equipe, com grandes jogadores e vai servir para mostrar como está nosso próprio nível para a Olimpíada. Estamos treinando há bastante tempo e precisamos ver como vamos nos portar contra equipes com esse peso", disse o goleiro César Almeida, o Bombom.

O armador esquerdo Thiagus Petrus acredita que será um bom momento para fazer acertos e corrigir pontos cruciais. "É um adversário de alto nível, um dos favoritos para conquistar medalhas. Será bom para pegarmos ritmo, nos prepararmos e acertarmos os detalhes para chegar na Olimpíada com força total", comentou.

A Dinamarca está no Grupo A dos Jogos Olímpicos e o Brasil está na chave B. Após os jogos e treinos na Escandinávia, a seleção brasileira retorna ao País no dia 22 e volta a se reunir no dia 27, já no Rio, para a estreia na competição.