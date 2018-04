De olho no Boca

Do outro lado, Tite colocou o Corinthians em campo para jogar duas finais e comportar-se como o campeão da Taça Libertadores do ano passado, pressionando a saída de bola e jogando com intensidade. O resultado prático foi o sumiço de Neymar no primeiro tempo.

O treinador santista adoraria ter uma equipe funcionando bem, com a escalação na boca do povo. Infelizmente essa não é a realidade. Diante da contusão de Montillo e da falta de opções ofensivas, ele preferiu começar a final com Marcos Assunção no meio de campo, em busca de experiência, bola parada e densidade na marcação. Não deu certo.

Utilizar três zagueiros só faria sentido se fosse para tornar a última linha de quatro jogadores mais consistente. Jamais para formar um 3-5-2, que dificilmente funcionaria contra um time bem estruturado como o Corinthians, adestrado para manter os jogadores das beiradas do campo longe da defesa.

Curiosa foi a postura de Tite. Fez questão de anunciar a escalação e o posicionamento dos jogadores bem antes do clássico. Montado novamente no sistema 4-2-3-1 desde a contusão de Renato Augusto, contra o São Paulo a novidade corintiana foi Romarinho no centro do trio que antecede Guerrero, e não pelo lado do campo.

O objetivo era travar a saída de bola feita pelos volantes Denílson e Wellington. E ter Danilo na zona de Paulo Miranda, lateral de pouco apoio, e Emerson na mira de Carleto, o mais ofensivo. Funcionou defensivamente, mas a criação, uma vez mais, mostrou-se falha.

Tite reconheceu o defeito e demonstrou muito incomodo com a construção das jogadas ofensivas. Ele já havia falado sobre isso, mas na sexta-feira foi didático ao explicar o posicionamento inicial do time para a primeira final, agora com Danilo centralizado.

O meia trabalha bem quando tem Paulinho por perto, mas a grande mudança foi a postura corintiana, menos pela esquematização tática e mais pelo comportamento. Ficou claro como o Corinthians pretende encarar suas finais e enfrentar o Boca Juniors na quarta-feira.

O time foi superior o tempo todo, mesmo quando o Santos resolveu jogar, mas não foi o suficiente para deixar o título encaminhado. Durval manteve a esperança acesa e a certeza de que no último jogo do Paulistão todos precisarão jogar mais. O futebol deve ser respeitado, no domingo, na quarta...

Desastre. A manchete é forte: São Paulo afasta sete jogadores após ser goleado e desclassificado da Taça Libertadores pelo Atlético Mineiro. Esperava-se que os nomes, anunciados em entrevista coletiva pelo próprio presidente do clube, abalassem as estruturas do Morumbi. O impacto deveria ser tão forte que faria até Alex Ferguson desistir da aposentadoria e voltar para o batente no Manchester.

Nada disso aconteceu, Juvenal Juvêncio reuniu a imprensa e ligou os holofotes para dispensar sete reservas. Da lista, apenas Cortez chama a atenção. Se o objetivo é definir responsabilidades, então que não seja de mentirinha.

O São Paulo já trabalhou melhor, bem melhor. Mas o ponto alto da manhã teatral no centro de treinamento diz respeito a Luis Fabiano. Juvenal deixou bem claro que uma boa proposta será transformada em negócio na hora.

Para bom entendedor, um escanteio basta. O camisa 9, contratado numa megaoperação internacional, tem mais responsabilidade no fracasso do time do que Cañete, Fabrício, Wallyson, João Felipe, Luis Eduardo, Henrique Miranda e Cortez.