De olho nos Jogos Pan-Americanos, Maurren Maggi inicia temporada com vitória Maurren Maggi estreou com vitória na temporada. Neste sábado, ela ganhou a prova do salto em distância, em Campinas, na segunda etapa do Campeonato Paulista de Atletismo. A campeã olímpica saltou 6,51 metros e garantiu o lugar mais alto do pódio à frente de Jessica Carolina Alves dos Reis, que ficou em segundo lugar, com a marca de 6,47m.