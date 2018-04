De Rose admite: ''''Exame antidoping é direcionado''''

A Super Final da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), em Belo Horizonte, termina hoje com pelo menos 20 exames de dopagem devidamente constituídos, entre eliminatórias e finais. Alguns atletas, a exemplo do que ocorreu com a nadadora Rebeca Gusmão, podem estar na mira do controle antidoping, seja da Federação Internacional de Natação (Fina) ou da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Informação, aliás, que o médico Eduardo de Rose, não confirma nem desmente. "Ah, eu sou que nem o Dunga, não dou a escalação antes do jogo", brinca o também gaúcho. O que De Rose admite - e explica - é que os exames antidoping são, sim, direcionados. E com uma técnica mais moderna de testes, chamada de "inteligente". "Vamos buscar pessoas que suspeitamos que tenham um doping, algo que não se fazia antigamente", explica o delegado médico da competição e diretor de Antidoping da CBDA. O que mudou ao longo dos anos, diz De Rose, é que se abandonou, em parte, um modelo "aleatório" de definição dos testados. "Antigamente, usávamos o sorteio, era randômico. Ou fazíamos um controle por posições. Hoje, a técnica recomendada pela Agência Mundial (Antidoping, a Wada, na sigla em inglês) é que se faça um pouco de investigação", explica. "Que a gente tente ver aquelas pessoas mais propícias ao doping. E que se faça o controle nelas." Ainda que o caso Rebeca continue dando muita repercussão - foi suspensa preventivamente depois de um exame-surpresa realizado no início do Pan do Rio, em julho, e o posterior descobrimento de fraude em amostras de urina -, De Rose afirma que os procedimentos antidoping para a Copa do Mundo não foram mudados. "Continuamos seguindo estritamente as regras da Fina", informa. As mesmas, por exemplo, utilizadas no controle de Rebeca durante o Pan e em outros 22 exames realizados nos últimos dois anos, segundo a CBDA. "A cadeia de procedimentos começa na seleção do atleta", explica De Rose. "E essa seleção não é minha. É de um delegado técnico da Fina, que passa para mim, delegado médico, as posições que ele quer testar. Por exemplo, o terceiro colocado dos 100 metros borboleta ou a primeira dos 50 metros livre." Com a indicação da parte técnica, os médicos repassam a informação para os escoltas. "Eles avisam os atletas que serão testados, sempre antes do início da prova, e ficam permanentemente com eles até a ida para a estação de doping." Confiante em sua experiência no assunto - é o único latino-americano membro da Wada -, De Rose afirma que qualquer manipulação da urina é feita antes de todo esse processo. Por isso, desqualifica a possibilidade de fraude durante a realização do teste. "Toda vez que um atleta foi flagrado com manipulação de urina, como no caso da Rebeca, o processo foi prévio ao exame. E não durante", assegura. "Eu tenho segurança em dizer, mesmo sem saber o resultado das investigações (feitas pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Saúde Pública do Rio): na cadeia de custódia não houve falha." Eduardo de Rose será ouvido amanhã, como parte envolvida no processo.