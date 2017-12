De sola no mapa-múndi do skate Uma prancha com menos de meio metro com quatro rodinhas, uma roupa que definitivamente não se ajuste ao corpo, alguns curativos (para depois) e um desejo incontrolável de levantar vôo ? ainda que seja por apenas alguns segundos. Com esses apetrechos, mais de dois milhões de brasileiros se tornaram ao longo dos últimos 30 anos praticantes do skate. O crescimento do esporte no País traz para São Paulo, em novembro, a Crail World Cup ? etapa do circuito mundial, que será realizada no Corinthians. E o poder público colabora: a Prefeitura já entregou três pistas em áreas públicas de lazer no Jabaquara, no parque Arariba e na Capela do Socorro. O governo estadual inaugurou a sua pista paulistana no parque que ocupa a área da antiga Febem Imigrantes. Leia mais no Jornal da Tarde