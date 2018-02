De tanto perder na escola, Fernando decidiu ser da elite

Cansado de perder na piscina para um colega de escola, o carioca Fernando Silva resolveu levar a natação a sério. "O garoto era do judô e eu ficava chateado de ver um cara de outra modalidade ganhando de mim, que só nadava", conta Fernando, que ontem ficou com o bronze nos 100 metros borboleta no Open de Natação, no Pinheiros. A derrota no colégio serviu de motivação para o atleta, que, aos 11 anos, deixou as aulas de natação da escola e procurou o Flamengo. Foi lá que descobriu o talento para os estilos borboleta e livre. Em sua estréia em Jogos Pan-Americanos, no Rio, em julho, Fernando, que há três anos defende o clube Pinheiros, levou o ouro no revezamento 4 x 100 m livre - equipe formada, ainda, por César Cielo, Nicolas Oliveira e Eduardo Deboni. O carioca foi responsável pela abertura do revezamento. Depois do Pan, o atleta, de 21 anos, 1,97 m e 84 kg, obteve outros resultados expressivos, como o bronze nos 100 m livre na Universíada de Bangcoc, na Tailândia, além da prata nos 100 m medley na etapa de Moscou da Copa do Mundo em piscina curta, e o ouro nos 100 m borboleta na Super Final de Belo Horizonte. Agora, está bem perto do sonho de representar o Brasil na Olimpíada de Pequim, em 2008, em duas provas: 100 m livre e 100 m borboleta. A melhor chance de Fernando é no estilo livre - o índice é 49s23 e seu melhor tempo, 49s42, obtido na Universíada. Com esse tempo, é o segundo melhor do País - atrás de César Cielo. Mas como o torneio da Tailândia não entrou no programa de seletivas olímpicas, a marca não foi considerada. "O mais importante é que ele sabe que já fez um tempo bom e tem condições de disputar a Olimpíada", afirma Alberto Silva, o Albertinho, técnico do Pinheiros e da seleção. Na seletiva de São Paulo, Fernando ficou desapontado com seu resultado nos 100 m livre - foi apenas o quinto (50s81). Mas ainda terá mais duas oportunidades para fazer o índice, no Sul-Americano, em março, novamente no Pinheiros, e no Troféu Maria Lenk, em maio, no Rio. A piscina do Pinheiros tem sido alvo de críticas dos atletas e técnicos no Open de Natação - acham que é abafada, o ar fica pesado, além de ter pouco espaço para o aquecimento, de acordo com a pernambucana Joanna Maranhão. Os atletas também reclamam de nadar na altitude de São Paulo. Por isso, a aposta de Fernando é conquistar o índice olímpico na competição do Rio. Antes, vai tirar duas semanas de férias, porque, depois do Pan, não teve um dia de pausa. Vai ao Rio passar o réveillon com a família. O carioca Fernando está mais adaptado à cidade de São Paulo. No início, foi "complicado" porque se sentia sozinho. Mas este ano ganhou a companhia do irmão mais novo, Rodrigo, de 17 anos, que nada as mesmas provas. Em razão do sonho de disputar sua primeira Olimpíada, Fernando trancou matrícula na faculdade de fisioterapia para se concentrar nos treinos. Se não conseguir índice individual, deve entrar no revezamento 4 x 100 m livre. Se os brasileiros repetirem o bom desempenho do Pan, o técnico Albertinho acredita que o País pode ir a uma final Olímpica, ficando entre a quinta e oitava posições.