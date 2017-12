De uma só vez, três times pedem à NFL para se mudarem para Los Angeles

Na noite de segunda-feira, quando foi aberto o pedido de mudanças de sede, St. Louis Rams, San Diego Chargers and Oakland Raiders submeteram solicitações para que possam se transferir a Los Angeles. Os três já tiveram a maior cidade da Califórnia como sede, mas depois e mudaram para outras áreas do estado.

"Os pedidos serão revisados nesta semana pela liga em três comitês que vão se encontrar em Nova York na quarta e na quinta-feira. Os pedidos serão apresentados para consideração na próxima reunião da liga, em Houston, entre terça e quarta-feira", explicou a NFL. Os comitês tratam exclusivamente da possibilidade de a NFL voltar a Los Angeles, discutindo oportunidades, estádios e finanças.

Para que cada uma das mudanças sejam aprovadas, elas precisam ser aprovadas, na semana que vem, por dois terços das franquias da NFL, o que significa 24 votos em 32 possíveis.

O Rams alegam que desejam se mudar para Los Angeles porque tentaram, por 14 anos, apresentando nove propostas a sete prefeitos diferentes, que o estádio de St. Louis fosse reformado. A ideia da franquia é já estar em Los Angeles no início da temporada 2016/2017. O Rams já jogou em Los Angeles de 1946 a 1980. De lá foi para Anaheim e, em 1995, para St. Louis.

O Chargers foi criado em Los Angeles, em 1960, mas ficou só um ano lá antes de se mudar a San Diego. Já o Raiders ficou na cidade de 1982 a 1994, voltando então para Oakland. Os dois times pretendem jogar em Carson, cidade vizinha a Los Angeles, onde dividiriam um estádio planejado para custar US$ 1,7 bilhões. O Rams quer construir um estado de US$ 1,8 bilhões no Hollywood Park. A expectativa é de que pelo menos duas franquias consigam a transferência.