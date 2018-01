De virada, Brasil vence no Grand Prix De virada, a seleção brasileira feminina derrotou o Japão neste domingo, no último confronto da primeira etapa do Grand Prix da Ásia, por 3 sets a 2 (17/25, 17/25, 25/17, 25/21 e 20/18), em 2h16 de jogo. Com o resultado, o time treinado por José Roberto Guimarães termina a fase invicto (ganhou também da Coréia do Sul e da Polônia) e é vice-líder da competição, atrás apenas da China ? as atuais campeãs olímpicas perderam apenas um set e o Brasil, dois. Após manter o jogo equilibrado até a metade do primeiro set, o Brasil começou a errar muito, dando vantagem às japonesas. Na virada para o terceiro set, Zé Roberto ajustou a equipe colocando em quadra a levantadora Marcelle, a ponta Sassá e a oposto Renatinha. Vencendo os dois sets seguintes, as brasileiras levaram o jogo para o tie-break. Após abrir três pontos de vantagem (10 a 7), o time permitiu a virada do Japão, que obteve dois match-points. Após a passagem pelo Japão, a seleção brasileira segue hoje para Macau, onde jogará a segunda etapa. Na sexta enfrenta a Polônia; no sábado, a Alemanha e no domingo, a China, a quem venceram na final do Masters de Montreux, na Suíça, há duas semanas. A meio-de-rede Kátia será integrada à equipe, no lugar de Fabiana, que fraturou o quinto metatarso do pé direito.