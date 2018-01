De virada, Coreia do Norte vence França e é campeã do Mundial Sub-20 feminino

Com uma vitória de virada na final, a seleção de futebol feminino da Coreia do Norte se sagrou campeã do Mundial Sub-20, na manhã deste sábado. O título veio com vitória sobre a França por 3 a 1, em Port Moresby, capital da Papua-Nova Guiné, sede da competição organizada pela Fifa.

Para chegar ao título, o time norte-coreano precisou buscar a virada no placar. Isso porque foi a França que abriu o placar, aos 17 minutos de jogo, com gol de Geyoro. Antes do intervalo, a Coreia arrancou o empate, com gol de Jong Sim, aos 30.

Mas a virada só veio no segundo tempo, com Phyong Hwa, aos 10 minutos. E, aos 42 minutos, a Coreia garantiu o título ao anotar o terceiro gol, com So Yon, acabando com qualquer chance de reação das francesas.

Foi o segundo título conquistado pela Coreia do Norte no Mundial Sub-20. O primeiro veio em 2006, na Rússia, quando o time disputou a competição pela primeira vez.

O terceiro lugar no Mundial deste ano ficou com o Japão, ao vencer os Estados Unidos por 1 a 0. Mami Ueno marcou o único gol da partida disputada pouco antes da grande final. Com o resultado, o time japonês repete a campanha da última edição, em 2012, quando obteve seu melhor resultado na competição.