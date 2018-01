De virada, Federer bate francês e ganha mais um Masters Como já era esperado, o tenista suíço Roger Federer conquistou mais uma vez um título de Masters Series. Neste domingo, o melhor do mundo até teve um susto no primeiro set, mas derrotou o francês Richard Gasquet de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2 -, na decisão do Masters de Toronto, no Canadá. Com premiação superior a 2,4 milhões de dólares, o torneio faz parte da série de nove Masters ao longo da temporada e serve de preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam do ano. Em sua primeira competição desde que bateu o espanhol Rafael Nadal para conquistar, pela quarta vez, o Aberto de Wimbledon, Roger Federer ganhou seu sétimo título nesta temporada e o 40.º na carreira. Em quadras duras dos Estados Unidos, o suíço conseguiu sua 54ª vitória consecutiva. Neste ano, o melhor do mundo só perdeu quatro vezes e uma delas foi para Richard Gasquet. O próximo compromisso dos dois tenistas será o Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos, que começará já nesta segunda-feira. Na primeira rodada, Federer terá pela frente o tailandês Paradorn Srichaphan. Gasquet jogará na estréia contra o espanhol Tommy Robredo.