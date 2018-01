De virada, Serena Williams bate Henin e é campeã em Miami A norte-americana Serena Williams mostrou neste sábado que está disposta a voltar às primeiras colocações do ranking mundial de tênis. Numa incrível recuperação, a irmã mais nova da família Williams derrotou de virada a belga Justine Henin, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 1 e conquistou o título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, um dos mais importantes da temporada - só perde em importância para os quatro Grand Slam. Para superar Henin com as parciais de 0/6, 7/5 e 6/3, Williams teve que se desdobrar em quadra e ainda passou apuros ao conseguir salvar dois match points da belga no segundo set. Essa é a quarta vez que a norte-americana fatura o título da competição realizada na Flórida. Atualmente na 18.ª colocação no ranking mundial da WTA, Serena Williams deverá ganhar algumas posições e ficar entre as 15 melhores do mundo na próxima semana. Campeã do Aberto da Austrália, no início do ano, a norte-americana aumentou para 13 o número de partidas invictas na temporada. De quebra, quebrou a invencibilidade de 13 jogos de Henin.