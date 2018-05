De volta ao Cruzeiro após dois empréstimos, Élber renova até 2018

"Nesse tempo que passei fora, meu pensamento sempre foi em buscar a minha afirmação aqui. A renovação me dá uma tranquilidade a mais para trabalhar, mas não podemos para por ai. Agora é continuar me empenhando, trabalhando forte, para que possa ficar mais anos ainda no Cruzeiro", disse Élber, de 23 anos, ao site oficial do Cruzeiro.

Ele estreou quando ainda tinha 18, em 2011. Nos últimos dois anos, defendeu Coritiba e Sport por empréstimo. Como se destacou na Ilha do Retiro, foi chamado de volta pela diretoria do Cruzeiro e fez por merecer um novo contrato. No total, ele defendeu a camisa celeste em 70 partidas, com seis gols.

"Com certeza estou muito feliz pela minha volta e agora por essa renovação. Quero agradecer os dirigentes que confiam no meu trabalho. Espero que eu possa retribuir essa confiança com conquistas e grandes jogos aqui no clube", completou.