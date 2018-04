De volta às Filipinas, Pacquiao evita comentar seu futuro

Manny Pacquiao está novamente em casa. Nesta quarta-feira, o boxeador filipino voltou para Manila, utilizando uma proteção no seu ombro direito, que recentemente foi operado. Sem ter definido o seu futuro, ele admitiu a possibilidade de logo se aposentar ao mesmo tempo em que cogita disputar uma revanche com o norte-americano Floyd Mayweather Jr.

Pacquiao disse que suas prioridades neste momento são a recuperação da cirurgia e os seus deveres como deputado e pai de família. O boxeador também explicou que a lesão no ombro foi sofrida durante um treinamento de preparação para a luta vencida por Mayweather, em 2 de maio, por decisão unânime dos árbitros.

Após descansar brevemente em sua mansão, Pacquiao se juntou a fãs, simpatizantes e políticos para um almoço em um hotel, antes de circular em um pequeno comboio pela capital filipina. O boxeador, então, foi saudado pelo público, com acenos e aplausos.

Pacquiao disse que quando estiver recuperado, vai fazer um "anúncio sobre continuar a minha carreira ou anúncio de aposentadoria". O pugilista também não indicou qual será o seu futuro político - ele está entrando no último ano do seu mandato como congressista.

"Eu sei o que você estão pensando, que esperam que ocorra uma revanche. Eu gosto disso. Eu quero isso", disse. "Mas, no momento, tenho que me concentrar neste ombro, no meu trabalho e na minha família".

Derrotado na aguardada luta, Pacquiao se tornou alvo de vários processos judiciais nos Estados Unidos que pedem uma recompensa financeira após o filipino esconder a lesão no seu ombro.

A luta quebrou o recorde de venda de transmissão televisiva, sendo adquirida por 4,4 milhões de pessoas, que geraram uma receita de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). No total, o combate arrecadou US$ 600 milhões (R$ 1,8 bilhão).

Em entrevista à emissora de TV filipina ABS-CBN, Pacquiao disse ter visto a luta várias vezes, avaliando que venceu, mesmo que por diferença mínima. "Eu revi repetidamente. Eu me pontuei. Eu fiquei dois pontos à frente", avaliou o filipino, embora tenha declarado que respeita a decisão dos árbitros.