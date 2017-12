De volta, WCT agita as ondas de Floripa Quem ainda tem na mente a imagem do surfista como um atleta pouco profissional, com dificuldade para se expressar e sem capacidade de organização vai se surpreender com a figura de Teco Padaratz. É com desenvoltura e entusiasmo que o ex-surfista, atual apresentador de TV e promotor, fala do Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), a Primeira Divisão do surfe mundial, que será realizada a partir desta segunda-feira, em Florianópolis e pode definir o título da temporada. "É o único evento do WCT que não é realizado em país de primeiro mundo", lembra Teco, que não esconde sua satisfação por ter sido um dos responsáveis por trazer a competição de volta a Florianópolis, sua terra natal, no ano passado. "E a idéia é fazer um evento feito por surfistas para surfistas", explicou, confiante no sucesso do evento, que se inicia logo depois da etapa brasileira do WQS, o Onbongo Pro Surf, que terminou no domingo. "E este ano vamos ter um festival de música." Teco leva tão a sério a proposta de fazer uma competição pensando nos surfistas que o Nova Schin Festival será um evento móvel. "Temos em Florianópolis um jornalista que trabalha com previsões de onda. Por volta de 6 horas da manhã ele nos passa os dados e fazemos uma reunião com os chefes dos juízes, o diretor de prova e o representante dos atletas para definir onde será a competição." Definido o local das baterias, a equipe de estrutura, com os palanques, a parte elétrica, equipamentos de informática (as baterias são transmitidas ao vivo pela internet) e banners sai às 6h45 para montar tudo. "E às 7 nós fazemos chamada para informar a todos onde será a competição. Haverá uma linha 0800 para informar o público." Para facilitar, haverá uma pré-estrutura pronta em cada uma das praias onde será mais provável ter as melhores ondas, o swell. No ano passado, o Nova Schin foi considerado um sucesso, apesar dos problemas com o apagão que atingiu Florianópolis na época do evento. "Nosso único problema, por incrível que pareça, foi o excesso de público. Apesar de o evento ser móvel, contamos com 30 mil pessoas na final." Este ano, com a probabilidade da definição do título para Andy Irons, que disputa com Joel Parkinson o campeonato, Teco acredita que o público pode ser ainda maior. Economia - O aspecto esportivo é apenas um dos atrativos do Nova Schin Festival. Teco ficou surpreso com o impacto econômico na região. "Florianópolis é uma cidade de veraneio que passa de 500 mil habitantes para 2,5 milhões no verão. E os comerciantes, tanto de lá como das praias vizinhas, costumam economizar o dinheiro que ganham para o restante do ano, mas às vezes o dinheiro não é suficiente e o campeonato ajuda a trazer turistas nesta época mais complicada." Teco lembra de um episódio. "Nunca me esqueci de uma comerciante de uma das praias onde competimos que foi me abraçar, dizendo que o evento a salvou de perder seu negócio."