Debaixo de muita chuva, Avaí e Oeste empatam em Florianópolis pela Série B

Avaí e Oeste entraram em campo nesta sexta-feira em busca da vitória para se distanciarem da zona de rebaixamento, mas com o empate por 1 a 1 ninguém deixou o gramado do estádio da Ressacada satisfeito. A partida, que terminou debaixo de muita chuva em Florianópolis e com o campo parecendo uma verdadeira piscina, foi válida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Invicto há seis jogos - duas vitórias e quatro empates -, o Avaí tem os mesmos 20 pontos que o Oeste, mas leva vantagem no saldo de gols (1 contra -1). Enquanto os catarinenses estão na 13.ª colocação, os paulistas vêm logo atrás, em 14.º lugar. A diferença para a zona de rebaixamento, no momento, é de seis pontos, mas pode cair para três no complemento da rodada.

O primeiro tempo começou bastante movimentado e, depois de levar uma bola no travessão, o Oeste abriu o placar aos sete minutos. Renan Mota recebeu de Léo Artur e chutou colocado no ângulo de Renan. Atrás do placar, o Avaí passou a marcar sob pressão e foi assim que chegou ao empate. Danielzinho foi desarmado dentro da área, Diego Jardel chutou e o goleiro Felipe Alves espalmou. No rebote, Tatá bateu no alto e deixou tudo igual aos 30.

A etapa final foi dominada pelo Oeste, que criou pelo menos três boas oportunidades para chegar à vitória. Na melhor delas, Mateus Vargas recebeu cruzamento de Léo Artur e, livre de marcação na segunda trave, cabeceou para fora. O Avaí só foi assustar nos minutos finais, mas Felipe Alves defendeu chute de Rômulo.

O Oeste volta a campo nesta terça-feira contra o Brasil, de Pelotas (RS), às 19h15, na Arena Barueri, em Barueri (SP), enquanto que o Avaí enfrenta o Náutico na sexta, às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife. Os jogos serão válidos pela 17.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 1 OESTE

AVAÍ - Renan; Alemão (Tatá), Fábio Sanches, Célio e Capa; Luan, Jajá, Renato e Diego Jardel (Caio César); Rômulo e Lucas Coelho (Tauã). Técnico: Silas Pereira.

OESTE - Felipe Alves; Betinho, Bruno Silva e Velicka; Marcola (Crysan), Danielzinho, Mazinho (Francis) e Renan Mota (Felipe Diadema); Matheus Vargas, Léo Artur e Marcus Vinícius. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Renan Mota, aos 7, e Tatá, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tatá, Célio e Lucas Coelho (Avaí); Bruno Silva, Felipe Diadema e Velicka (Oeste).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 34.257,00.

PÚBLICO - 2.996 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).