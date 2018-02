Debate: caso Rebeca precisa de mais explicações

O doping existe e está presente no esporte brasileiro em muitos casos por falta de informação. Assim avaliam o panorama deste problema o cardiologista Nabil Ghorayeb e a saltadora Fabiana Murer, que participaram nesta terça-feira do Debate Estadão, sob o tema "O doping já é uma ameaça ao esporte brasileiro?", onde falaram também sobre o caso Rebeca Gusmão. Ghorayeb abriu o debate falando da nadadora, pega no exame realizado no Pan do Rio, neste ano. "Ninguém cresce fisicamente por si próprio. Puxar ferro, exercício, isso não cresce daquele jeito. Não tem como. Fica aí uma dúvida, como ela cresceu tanto?", questiona. "Espero que ela consiga provar a inocência, mas dizer que é problema de cisto do ovário... Quando você tem este problema, fica com um pouco de penugem no rosto e tal, mas nada como aparenta ser nela. Precisamos de explicações". Fabiana fala com pesar da colega atleta. "Todo mundo ficou assustado e chateado com o caso da Rebeca. Tudo bem que o atletismo vai passar a natação em medalhas... É brincadeira isso!. Agora, não é comum uma mulher ter esse tamanho que ela tem. Espero que tudo se resolva." Para Ghorayeb, é difícil apontar o problema pelo qual passa um atleta. O que dá para saber é qual a reação que ele terá ao consumir um produto ilegal. "O problema do anabolizante é que ele faz aumentar a pressão, por exemplo. A Florence Griffith-Joyner, que morreu, provavelmente teve como problema a testosterona. Ninguém fala que tomou, é difícil provar." Para reforçar o cuidado de um atleta profissional, Fabiana conta como é sua rotina. "O cuidado existe. Nós, atletas, costumamos comer no mesmo lugar, no hotel, tomar água nova, porque alguém pode contaminar a que já estiver com a embalagem aberta... Todo mundo toma cuidado com tudo. É regra no atletismo não tomar nada. Nunca ninguém me ofereceu nada [substância dopante], e se oferecessem não tomaria. Não faz parte do meu estilo", emenda Fabiana. Contando um exemplo, o médico cita a história de um grupo de boxeadores que passaram por seu hospital. "Os atletas eram inocentes. Tomavam vinho todos os dias porque ouviram que era bom para o coração. E álcool só prejudica..." "O atleta tem de ganhar por mérito próprio. Você pode piorar com o doping. Um time brasileiro, nos anos 90, foi jogar na Rússia e deram alguma coisa no avião para os jogadores, que os deixou com sono", cita como exemplo Ghorayeb. O médico faz ainda um alerta às pessoas que acreditam que as drogas possam ajudar em algo. "O ecstasy é a droga que está na moda e ela não serve para nada. Não traz ganho nenhum. Deixa o cara "doidão", mas não traz ganho nenhum.