Débito Direto cresce 7,3% em 2012 no Banco do Brasil O Banco do Brasil alcançou 1,23 milhão de clientes cadastrados no Débito Direto Autorizado (DDA) em 2012, crescimento de 7,3% em relação a 2011, e a instituição avalia que há espaço de ampliação para 2013. Desse total, 80% são pessoas jurídicas. O banco registrou 13% de participação de mercado e mais de 23,7 milhões de boletos apresentados eletronicamente no ano passado.