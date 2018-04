Decatleta russo perde bronze do Mundial de 2009 por doping detectado em reanálise

O decatleta russo Alexander Pogorelov teve retirada a medalha de bronze conquistada na edição de 2009 do Mundial de Atletismo após reanálise de exame antidoping dele apontar resultado positivo. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês).

Pogorelov já havia sido desqualificado dos Jogos Olímpicos de 2008, em que tinha sido o quarto colocado na disputa do decatlo, depois da nova análise da amostra antidoping desta competição apontar a presença de turinabol, um esteroide proibido.

Diante disso, a IAAF ordenou que os resultados de Pogorelov fossem anulados nos dois anos após a Olimpíada de Pequim. Isso significa que ele também vai perder o bronze do Mundial de Atletismo no decatlo, que será herdado pelo ucraniano Oleksiy Kasyanov, que havia ficado em quarto lugar na disputa da prova no evento em Berlim.

A IAAF explicou que Pogorelov também foi formalmente suspenso até 1º de julho pelo caso de doping. A decisão, porém, não tem qualquer efeito esportivo, pois o russo, de 38 anos, já está aposentado das competições.