Decatlo: americano domina os 100 m O norte-americano Bryan Clay foi o mais rápido, nesta segunda-feira, nas eliminatórias dos 100 metros rasos do decatlo nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele venceu a terceira eliminatória, com 10s44. Dmitriy Karpov, do Casaquistão, ficou com o segundo melhor tempo (10s50), seguido pelo russo Nikolay Averyanov (10s55). Os atletas ainda disputam mais cinco provas nesta segunda-feira em Atenas.