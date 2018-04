Decatlo: Clay lidera, após 3 provas O norte-americano Bryan Clay manteve, nesta segunda-feira, o primeiro lugar no decatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas, após a disputa do arremesso do peso. Clay, que venceu os 100 metros rasos e o salto em distância, ficou em quarto lugar com 15,23 metros e soma, no geral, 2.843 pontos. O segundo lugar é de Dmitriy Karpov, com 2.834 pontos.