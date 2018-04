Decepção no Ibirapuera: Bjorn Borg desiste de jogar

Não poderia ter sido mais frustrante para a torcida. Afinal, o maior astro do Grand Champions Brasil, o sueco Bjorn Borg, desistiu do torneio justamente na hora de entrar em quadra no Ginásio do Ibirapuera para enfrentar o argentino Guillermo Vilas. Verdadeira lenda viva do esporte, com 11 títulos de Grand Slam, Borg sentiu uma lesão no cotovelo direito e teve de ser substituído pelo compatriota Magnus Larsson. ''''Estou muito decepcionado, mas não sinto condições de jogar'''', afirmou. ''''Só posso dizer que queria muito me apresentar em São Paulo e estarei aqui no próximo ano.'''' As justificativas não foram suficientes para apagar a decepção do público, que na sua maioria abandonou as arquibancadas e deixou o ginásio praticamente vazio. Até o anúncio da desistência de Borg, o Ibirapuera viveu uma noite de tênis show. As arquibancadas não estavam lotadas, como era de se esperar, mas entre muitas brincadeiras e jogadas de incrível habilidade a torcida divertiu-se com boas exibições. Fernando Meligeni, por exemplo, em certo momento de sua partida diante de Mats Wilander pulou a rede e foi rebater uma bola do outro lado da quadra. O sueco repetiu a proeza, enquanto o juiz de cadeira, meio sem saber o que fazer, não tinha como computar o ponto. Meligeni venceu o jogo por 6/3 e 7/5. O clima de descontração caracterizou todas as partidas. O francês Henri Leconte, que nos seus tempos de profissional revelava-se arrogante e difícil, agora demonstrou todo seu bom humor na partida em que venceu o português João Cunha-Silva (6/1, 6/7 e 10/6).