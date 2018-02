Decidir o treinador, a missão do Palmeiras A diretoria do Palmeiras espera anunciar, até o fim desta semana, a contratação de um novo treinador. Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo são os mais cotados: o primeiro é a opção mais viável, do ponto de vista econômico; o segundo, é sonho dos dirigentes alviverdes. Mas, apesar de o Campeonato Paulista começar em apenas 37 dias - a estréia do Palmeiras será dia 16 de janeiro, contra o Sertãozinho -, os diretores do alviverde afirmam não ter pressa para decidir o futuro comandante. "Temos de trabalhar calados e falar o menos possível", disse o gerente de Futebol, Toninho Cecílio, em entrevista à Rádio Jovem Pan. "A torcida pode ficar tranqüila porque queremos fazer um bom trabalho em 2008", prometeu o dirigente palmeirense. "Gostaríamos de contar com os profissionais de maior prestígio no futebol brasileiro, mas precisamos ter responsabilidade", comentou Toninho Cecílio. THIAGO NEVES O novo capítulo da novela envolvendo o meia Thiago Neves, do Fluminense, deverá se desenrolar agora na Fifa. O empresário Léo Rabello, agente Fifa, vai reclamar junto à entidade contra o Palmeiras, por este ter firmado um pré-contrato com o atleta por meio de Luiz Alberto Oliveira, agente não credenciado.