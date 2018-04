Decisão do rebaixamento agita Goiânia Cinco anos de competições por pontos corridos e há, ainda, quem diga não ter graça campeonato sem final. A frase não vale para torcedores de Corinthians e Goiás, que vêm fazendo jogos decisivos já faz algumas rodadas neste Campeonato Brasileiro e hoje se enfrentam na "final contra o rebaixamento". Às 16 horas, no Serra Dourada, em Goiânia, eles farão uma batalha na qual nem o empate serve. É ganhar e respirar um pouco na tabela ou colocar de vez os pés na Série B. Para os corintianos - fecharam a rodada anterior fora da zona de rebaixamento -, não permanecer na elite nacional significa enorme mancha negativa numa história de 97 anos de glórias. "Quero ficar marcado aqui por coisas boas, não apenas por grandes defesas no campeonato", diz o goleiro Felipe, principal destaque do time na competição, na qual a palavra vexame tem feito parte do cotidiano corintiano. Sob pressão e na casa do adversário, a ordem é jogar a responsabilidade para o Goiás, mandante do jogo. E evitar o óbvio: que este duelo decide o futuro corintiano. "Domingo (hoje) não decide nada ainda. Mas quem ganhar vai dar um passo bem importante para fugir do rebaixamento", avalia o capitão Betão, único do time a jogar no Serra Doura em 2006 (derrota por 3 a 1). O zagueiro também estava na campanha de 2005, no famoso time galáctico campeão nacional no mesmo palco de hoje, num jogo cheio de atrativos, com Tevez inspirado e várias chances de gol. "A intensidade desta partida será bem maior, vai ser um jogo surpreendente." ENCONTRO NO PARQUE Vale tudo na hora da decisão e dos momentos mais delicados. União não pode faltar. A diretoria do Corinthians instalou um telão no ginásio do Parque São Jorge para que torcedores se reúnam e torçam pela equipe. Quem não for sócio terá de pagar R$ 15,00 para entrar.